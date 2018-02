La davantera del Madrid no té pietat d'un fluix Alabès

El Reial Madrid es va imposar a l'Alabès en el partit corresponent a la 25a jornada de la Primera Divisió. Els blancs van recuperar la millor versió del seu trident ofensiu per derrotar un rival que arribava al matx en un bon moment de forma. Els de Zinedine Zidane es van saber refer a les baixes gràcies a la tornada a l'onze de la BBC i a un gol de Cristiano Ronaldo abans del descans, el qual va encarrilar la victòria local.

Sense Modric, Kroos, Asensio i Marcelo per lesió i Ramos sancionat, els madridistes van superar el duel contra un conjunt vitorià en ratxa i difícil de batre. Tot i això, en el seu inici, el partit no va ser còmode per als de Zidane, que van patir per trencar el mur defensiu dels homes d'Abelardo . El domini blanc, en un inici marcat per les constants aturades del joc, no es va traduir en gols, i va donar pas a un intercanvi de cops en què els locals van sortir victoriosos.

Amb el partit obert, una combinació entre Benzema i Ronaldo va permetre al portuguès obrir la llauna just abans del descans. Una diana que suposava, també, el seu onzè gol en els darrers set partits. A més, en el primer minut de la represa, els blancs van duplicar l'avantatge en una pilota recuperada per Benzema que va finalitzar amb el 2-0, obra de Bale.



El segon gol dels blancs va obligar els vitorians a pujar línies i a pressionar més amunt, fet que va generar espais que van ser aprofitats pels davanters madridistes. Tot i això, la velocitat i precisió en les combinacions en transició dels blancs no van ser les seves úniques armes. Els de Zidane també van generar perill en atac estàtic i d'aquesta manera Ronaldo feia el seu segon gol de la tarda.

L'ampli avantatge va permetre a Zidane donar minuts als menys habituals, com Dani Ceballos. Amb el matx ja sentenciat, un penal sobre Bale va donar l'oportunitat a Benzema de reconciliar-se amb el gol i canviar els xiulets inicials pels aplaudiments finals.

El triomf amplia la ratxa dels madridistes a cinc partits guanyats de manera consecutiva, que els ajuda a mantenir la tercera posició i a pressionar l'Altètic de Madrid i el Barça, segon i primer classificats, respectivament.