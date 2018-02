L'Igualada Rigat cau amb honor davant el Liceo

L'Igualada Rigat no va poder superar el Liceo, equip on militen els germans suriencs Lamas, en les semifinals de la Copa del Rei, que s'està disputant aquests dies a Lloret de Mar. Els igualadins van caure per la mínima (2-1) però amb el cap ben alt. Avui, a partir de les vuit del vespre, els gallecs lluitaran pel títol davant el Barça Lassa, en un duel entre els dos primers classificats de l'OK Lliga.

Els anoiencs van fer un bon partit. Van arribar sovint a posar contra les cordes el porter dels gallecs, Xavier Melián, i van saber mantenir a ratlla un Liceo perillós. A l'Igualada no se li pot recriminar res després d'haver fet un molt bon partit i de donar-ho tot fins al final. Els verd-i-blancs van marcar dos gols en un minut, tots dos de sortides de contraatac en aprofitar que als igualadins se'ls havia escapat la pilota. El primer gol va ser en una pilota bombejada de Carballeria que va anar a parar al pal que Elagi Deitg no tenia cobert, i en el segon Eduard Lamas sorprenia la defensa amb una acció individual de força. Els gallecs es van envalentir i van ensenyar les dents a uns anoiencs que es trobaven molt combatius i sense ganes de perdre el partit.

La primera part va concloure amb un penal a favor dels igualadins. Teti Vives el va transformar amb un llançament potentíssim i va donar esperances i oxigen a la banqueta arlequinada, que va arribar al descans amb molt bones vibracions i deixant una segona meitat interessant.

En la segona meitat, l'Igualada va fer front a la potència física i professional dels gallecs, però va mantenir bé el pols i va plantar cara amb una acció ofensiva que va fer treballar el porter rival. Una defensa sòlida per part dels arlequinats tallava totes les jugades del Liceo, que no tenia altra opció que provar xuts llunyans. Durant uns moments van jugar amb inferioritat numèrica perquè el tècnic Ferran López va acabar veient una blava. En la falta directa posterior, Deitg va aturar el xut.

Un altre moment clau va ser quan David Torres va cometre una falta greu sobre Teti Vives i va ser expulsat en veure la blava. La directa va quedar a les mans de Sergi Pla, que no va transformar. No en va, el porter Malián es va erigir com el jugador més destacat del combinat del Liceo, ja que va ser un autèntic mur i un malson per als jugadors arlequinats.

El darrer intent va ser una jugada assajada i preparada, amb cinc homes damunt la pista i sense el porter. Però no es va resoldre com estava previst i els igualadins es van quedar a un gol per forçar la pròrroga i allargar uns minuts més l'esperança d'un somni que es resisteix a fer-se realitat.