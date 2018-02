No s'hi val a badar davant la ventafocs

Quart (provisional) contra cuer. Duel desigualtat aquesta tarda al Nou Congost entre dos equips en dinàmiques oposades: l'ICL, que ha guanyat quatre partits seguits en lliga i continua perseguint la segona posició, s'enfronta al cuer de la LEB Or, un Iberostar Palma que acumula sis derrotes seguides. «És una mica sorprenent la dinàmica en la qual ha entrat. És un equip que, quan miràvem plantilles a l'estiu, ens semblava una de les més completes», admet el tècnic de l'ICL, Aleix Duran.

El president del Palma, Guillem Boscana, va admetre durant el sopar de Nadal del club que no classificar-se per als play-off «seria un fracàs». Aquesta era la intenció del conjunt balear a l'estiu. Ara, però, només pensa en la salvació i en trencar la mala ratxa. «Poden trobar-se més còmodes fora que a casa, on poden tenir un punt més de pressió. Aquí en tenen menys», alerta Aleix Duran.

El tècnic de l'ICL destaca la qualitat del rival: «Tenen un equip compensat, amb dos jugadors per posició, però han entrat en una dinàmica de resultats que no és bona». I sobretot posa l'accent en el seu «bloc de nacionals, molt interessant, amb jugador de molt nivell a la lliga».

Entre els jugadors a tenir en compte, el base Carles Bivià, màxim anotador del Palma i que va jugar amb el Manresa a l'ACB; Rafa Huertas, «que ha jugat a l'ACB i a la LEB té una trajectòria consolidada»; l'ala Joan Tomàs, germà de l'exmanresà Pere Tomàs, «que allà ens va fer molt mal»; i Roger Fornàs, «un molt bon tirador i veterà». I també destaca els dos pivots, els lituans Gediminas Zyle i Tautvydas Slezas, «durs i amb bona presència».



Dificultats per anotar

El Palma té el quart pitjor atac de la categoria: amb prou feines suma 73,5 punts de mitjana, amb Bivià (12,5) i Zyle (12,1) com els seus anotadors més destacats. I serà important que el conjunt balear no desperti a Manresa. «Hem d'intentar que no se sentin amb confiança i que no creguin durant el partit que tenen possibilitats de victòria», demana Duran.

«Hem de ser llestos i imposar el nostre ritme des del principi. Ho hem fet bé en atac els últims dies, i en defensa ho hem fet bé a les segones parts. Per tant, hem de fer un pas defensiu, sent sòlids», apunta Duran, que recupera Gabriel Lundberg després de jugar dimecres amb la selecció danesa i té el dubte d'Álvaro Muñoz, que dimarts es va fer un esquinç al canell dret.