El Prat pateix per sumar el triomf davant l'Oviedo

El Prat va aferrar-se a la segona posició de la LEB Or amb una treballada victòria davant un Oviedo que va remuntar després del descans i que va complicar la vida als locals. Sense el romanès Emanuel Cate, convocat per la seva selecció, el capità potablava, Gerbert Martí, va fer un pas endavant per liderar el triomf del Prat: va anotar 14 punts i va agafar 10 rebots. Al seu costat va ser vital la direcció del base Josep Pérez, que va anotar 20 punts.

Després d'un inici igualat, el Prat va semblar que trencava el partit abans del descans, amb un parcial de 21-8 al segon quart. Però l'Oviedo va saber reaccionar a la represa i va tornar el cop amb un parcial d'11-23 que deixava el partit força igualat. Tot s'havia de decidir en l'últim quart. I, al final, l'ofici dels locals va marcar les diferències davant un Oviedo que s'ha de reconstruir.

L'equip que entren Carles Marco, i amb Javi Rodríguez com a ajudant, ha fet tres fitxatges aquesta setmana, dos dels quals van debutar ahir: el pivot Chema González va sumar 6 punts i 9 rebots i l'ala croat Zoran Vrkic es va quedar sense anotar en els pocs més de 4 minuts que va disputar. A més, l'Oviedo ha incorporat l'ala pivot Mike Carlson, que ahir encara no va poder estrenar-se.