Triomf solvent del Manresa en una plàcida represa

El CE Manresa va sumar una nova i còmoda victòria a domilici, davant del Sant Cugat, i ja suma nou triomfs seguits com a visitant. El conjunt entrenat per Dani Andreu va avançar-se amb un gol matiner al minut 6, després d'un gran córner picat per Lladó, el qual va trobar a la perfecció una gran rematada picada al terra de Manel Sala.

Aquest gol feia preveure una golejada del conjunt del Nou Congost, però va ser tot el contrari. L'equip vallesà va posar un parell de marxes més que els manresans, però sense crear ocasions clares de gol. Els bagencs van estar espessos en els primers 45 minuts i no van acabar de desplegar un joc efectiu. Just abans d'arribar a la mitja part els visitants van matar el partit. Soler des del mig del camp va enviar una passada a l'espai per la banda esquerra cap a Brian i aquest va perfilar-se cap a la frontal de l'àrea i, amb un xut col·locat a l'escaire, va posar el 0-2 en el marcador. Gol psicològic dels homes de Dani Andreu, que tot i no disputar una bona primera meitat van ser capaços de marxar a la mitja part amb els tres punts molt ben encarrilats.

A la represa la dinàmica del partit va canviar i els manresans van dominar i gaudir de bones oportunitats per ampliar l'avantatge en el marcador. Tant sols un minut després del descans, Arenas va desaprofitar un cara a cara davant del porter. Al minut 51 Marçal, va estar apunt de marcar el tercer gol en una magistral falta directa des de la frontal de l'àrea. Al minut 65, el jugador del Manresa Brian va desaprofitar una gran jugada col·lectiva per creuar massa el xut, que va tocar en un defensor.

Cinc minuts més tard, el porter local va tornar a lluïr-se en enviar a córner una falta directa picada per Lladó. Al minut 75, el local Chico va ser expulsat amb vermella directa després de cometre un penal sobre Agustín quan era l'últim home. El davanter manresà Canalejo no va fallar des dels onze metres i va sentenciar el partit amb el 0-3.

En el tram final i amb els tres punts sentenciats, ambdós equips van baixar la intensitat i ja no es van veure més ocasions de gol. No va ser fins al temps afegit quan els locals van gaudir de la millor ocasió del partit, des del córner. Una pilota penjada a l'àrea va se rematada de cap al travesser i en el rebot del porter manresà el Sant Cugat va ser incapaç de marcar el gol de l'honor. Amb aquests tres punts, el conjunt entrenat per Dani Andreu suma la novena victòria consecutiva a domicili i encara no sap què es perdre un partit lluny del Nou Congost. Els manresans continuen una jornada més en el segon lloc de la classificació i posen pressió al líder Fundació Grama, que juga aquest matí davant del Mollet.

En la propera jornada de la primera catalana, els jugadors del CE Manresa rebran la visita al Nou Congost de la Jonquera, conjunt que ocupa la mitja taula amb 28 punts.