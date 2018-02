Valverde: «Els hem fet molt mal amb els jugadors que entraven des del darrere»

L'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, va explicar com el seu equip va fer mal a un Girona que va sortir a jugar al Camp Nou sense por: «Ells arriscaven i nosaltres, també. Hem generat joc en zones intermèdies i hem llançat jugadors nostres que entraven des del darrere i els hem fet molt mal».

Valverde va continuar analitzant que «si el rival està situat enrere has de tenir un molt bon joc de posició. Si se'n va amunt, has de saber sortir de la seva pressió. Ja ho vam veure amb l'Eibar. Quan sortíem podíem progressar». A més, també va treure importància a les molèsties de Piqué al genoll dret. En canvi, va admetre que el portuguès Nelson Semedo té una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra.

L'entrenador del Girona, Pablo Machín, va explicar la seva tàctica atrevida: «Hem sortit plantejant un partit de tu a tu al millor equip del món». El tècnic va admetre que s'havia plantejat repetir un marcatge a l'home a Messi, com a Montilivi, però va explicar que «els jugadors em demanàvem jugar com sempre». Per això va dir que el Girona marxa orgullós del Camp Nou, «per haver jugat així. D'altres també han perdut però fent un plantejament molt més conservador». I va lloar Ter Stegen: «El porter del Barça té molta més qualitat que la majoria de migcampistes i organitza molt bé el joc des de darrere»