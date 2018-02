Un Albacete robust tomba la resistència del Martorell

El Club Bàsquet Martorell va encaixar una nova derrota a la seva pista, en aquesta ocasió en la visita de l'Arcos Albacete Basket, que es va imposar per un resultat final de 67-74.

En la primera meitat hi va haver moltes alternances en el marcador. Els jugadors dirigits per Joan Albert Cuadrat van iniciar el matx més entonats, però els visitants no es despenjaven en l'electrònic al final del primer quart (18-17). En el segon el guió no va variar gaire i es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb empat en l'electrònic (34-34).

A la represa l'Albacete va anotar un parcial inicial de 2-12, però els martorellencs no van llançar la tovallola i es van posar a quatre punts al final del tercer quart (52-56). En els deu darrers minuts, la robustesa i el gran treball en defensa dels manxecs va resultar clau per agafar una renda d'entre quatre i sis punts, la qual van saber mantenir fins al final del partit.