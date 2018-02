Les aturades de Sergio Fernández permeten al Barça conquerir la Copa

La magistral actuació del porter del Barça Sergio Fernández va permetre a l'equip d'Edu Castro imposar-se al HC Liceo per un ajustat 1 a 2. Els suriencs Edu i Josep Lamas van figurar a l'equip inicial dels gallecs. La primera gran ocasió del partit va ser per al blaugrana Pau Bargalló, però de seguida va imposar-se el millor joc i el domini de la pilota dels corunyesos. La primera meitat va finalitzar sense gols, ja que les millors ocasions es van estavellar als pals. Sergi Panadero va avançar els catalans quan només s'havien jugat 1' i 55'' de la represa. Dos minuts i escaig després, Pau Bargalló va incrementar l'avantatge blaugrana en transformar una falta directa. Carlo di Benedetto va reduir la diferència a la mínima expressió, però Sergio Fernández va aturar les múltiples ocasions d'un excel·lent Liceo abocat a la derrota.