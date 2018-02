El Cadí desconnecta cinc minuts abans d'acabar contra la bèstia negra

La jornada havia de servir per fer un pas més cap als play-off. I sense fer un gran partit, sempre incòmode davant el Bembibre, el Cadí semblava que ho tenia a l'abast. Però cinc minuts abans del final del matx (62-52), i de forma incomprensible, el conjunt de la Seu va desconnectar. Del tot. Tant que Stanacev, que sempre porta el comandament del seu equip, hi va afegir punts. I, juntament amb Jovana Pasic, va liderar una remuntada que més que mai converteix el conjunt de Toledo en la gran bèstia negra de les urgellenques. Les ha guanyat en els darrers quatre enfrontaments. I agafant setze rebots més, com en aquesta ocasió, sempre és més fàcil.

El Cadí havia controlat sempre el tempo del partit. El que el tècnic Bernat Canut havia dit que seria fonamental. Però no s'acabava de desempallegar del rival. Sens dubte, el domini en els refusos del Bembibre era clau perquè les urgellenques no posessin terra pel mig. Perquè, després d'una arrencada bona (13-3), el Bembibre va recuperar terreny massa ràpid. El primer quart, a posteriori, seria una premonició del darrer. Gairebé clavat. Però sense tanta superioritat forana. I és que el poder anotador de Shereesha Richards i Caitlyn Ramirez va mantenir gairebé sempre al davant les locals.

De fet, el Cadí va arribar a tenir fins a 13 punts de marge al minut 28 de partit (50-37). La batalla semblava ben encarrilada. Però s'havia de rematar. I justament això va ser el que no van saber fer les noies de la Seu. En els tres primers minuts del darrer quart, el Bembibre va avisar (58-52). Però Ramírez i Richards van semblar mantenir a ratlla la situació (62-52). Res més lluny de la realitat. Un autèntic miratge. Perquè just llavors al Cadí se li va entravessar tot. Fins i tot, potser, el convenciment que tot estava fet. I això acabaria sent tota una condemna i el camí directe a una derrota d'aquelles que fan mal.