El Catalana Occident cadet s'imposa sense miraments

Els manresans no van tenir problemes per derrotar el Santfeliuenc

El Catalana Occident cadet, que es troba en un bon moment de forma, va vèncer sense miraments el CB Santfeliuenc, en un duel que va dominar de principi a fi (87-47).

Uns primers minuts força anivellats van fer preveure un partit competit, ja que els visitants van aprofitar la dòcil defensa manresana per aconseguir un curt avantatge en l'electrònic. No obstant, ràpidament va canviar la tendència i els locals van tancar el primer quart set punts per sobre (20-13).

En el segon, els bagencs van mantenir el domini del duel, fet que va servir per prendre distàncies considerables. Tot i això, els manresans no aconseguien trobar-se còmodes a la pista per tal de sentenciar el duel.

Va ser a la represa quan els locals van imposar un ritme més alt per tal de deixar enrere els barcelonins. Amb un parcial de 10-0 quedava sentenciat el partit.

Tot i això, l'ambició manresana i el gran encert des del triple en el darrer quart van augmentar distàncies per guanyar clarament.