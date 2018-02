El CB Igualada sap competir però no aconsegueix guanyar

El Club Bàsquet Igualada va encaixar la seva cinquena derrota a la pista del Femení Maresme Llavaneres per un ajustat 67-63.

Les igualadines, tot i anar de menys a més, van competir durant tot el duel, tan en l'electrònic com a nivell de joc.

Tot i algunes errades no forçades durant la primera meitat, l'equip visitant es va mostrar tens en defensa i va crear un joc ofensiu atractiu que els va permetre creure en el triomf.

A la segona meitat, la dinàmina competitiva es va mantenir per ambdues bandes. No obstant, dues errades més al final del duel van condemnar el CB Igualada, ja que van encaixar un triple dolorós que empatava el partit i que finalment donaria la victòria al Femení Maresme per un ajustat 67-63.

El proper duel igualadí serà el diumenge 4 a les Comes, on rebrà el líder imbatut, el Sant Adrià A.