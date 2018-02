La baganesa Clàudia Pons porta l'equip català sub-21 femení al títol estatal

Amb èpica, la selecció catalana sub-21 de futbol sala femení es va adjudicar ahir el títol de campiona d'Espanya per primer cop en aquesta categoria. I va aconseguir-ho a Salou amb l'entrenadora baganesa Clàudia Pons dirigint el combinat català.

Quedaven només sis segons per a la conclusió de la segona part de la pròrroga de la final amb Múrcia, quan Sònia Blanco, jugadora del la Concòrdia, va trencar l'empat a dos gols que reflectia el marcador i donava la victòria a les catalanes. Després de derrotar Galícia a les semifinals del dia anterior (5-2), el conjunt català va obrir l'enfrontament davant les murcianes amb una pressió alta. No obstant això, en la primera arribada perillosa, Múrcia es va avançar en el marcador (Noèlia Montoro, al min 4). Malgrat aquest gol matiner, les de Clàudia Pons van seguir amb el seu joc habitiual, combinant la rapidesa i la precisió, però, tot i algunes ocasions per empatar, l'1 a 1 no va arribar i les jugadores van entrar als vestidors amb el 0 a 1.

A la represa, Catalunya va posar més ritme a les seves accions i, quan només s'havien jugat dos minuts del segon temps, Laura Oliva (Penya Esplugues) va fer l'1 a 1. Un xut al pal de Rocio Gómez hauria pogut sgnificar l' 1 a 2, però el seu llançament va anar al pal. Qui sí que va encertar va ser Glória Collado (1 a 2), al minut 35, encara que Marta de los Riscos (Penya Esplugues) va establir el definitiu 2 a 2 a a les acaballes del partit.

En la primera meitat de la pròr-roga, les catalanes van gaudir de la possessió de pilota però van topar amb un conjunt murcià molt encertat en defensa. En el segon tram del temps afegit, Clàudia Pons va arriscar amb portera jugadora per buscar el gol de la victòria, i aquest va arribar al darrer alè, obra de Sònia Blanco.