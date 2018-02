Deli, Olivares i Terre, de l'Avinent, fan seu el bronze a l'estatal de clubs de marató

Els maratonians de l´Avinent Manresa es van lluir de valent per els carrers de Sevilla. I ho van fer assolint un històric bronze en l´estatal absolut de clubs de marató. Aquest bronze va ser conseqüència d'una actuació extraordinària dels tres elements de la formació manresana. Manel Deli va encapçalar l'equip ocupant una brillant 14a posició amb un temps oficial de 2h 28' 31" (2h 28' 25" reals) que suposa millor marca personal. Gerard Olivares va entrar en la 19a posició amb 2h 29' 59" oficials (2h 29' 54" reals) baixant per primera vegada de les 2h 30' als seus 46 anys. Va tancar l´actuació, Màrius Terre en el lloc 32è amb unes molt treballats 2h 40' 39" oficials (2h 40' 32" reals) assolint el seu millor registre personal en la distància. Cal esmentar la participació d´un quart corredor de l´Avinent Manresa, Òscar Sighüe, que va acabar la prova aturant el cronòmetre en 3h 02' 18" (m.m.p.).

El podi estatal va estar ocupat per CA Carnicas Serrano amb un temps total de 7h 29' 14" seguit del CA La Blanca amb 7h 37' 54" i el tercer esglaó del podi l´Avinent Manresa amb 7h 39' 09"