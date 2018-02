El Fruitosenc treu rèdit de la fluixa defensa avianesa i surt del descens

El Fruitosenc va sumar tres punts molt importants davant l'Avià B, un rival directe en la lluita per la permanència. Els locals van aprofitar les nombroses errades avianeses i van ser efectius de cara a porteria, especialment en les jugades a pilota aturada.

Els visitants es van avançar en el partit però van fer massa concessions a un Fruitosenc que no les va desaprofitar. Una victòria que, per a l'equip local, suposa sortir provisionalment del descens i empatar a punts amb l'Avià B, que és una posició per sota.