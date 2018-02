Griezmann fa una exhibició al Pizjuán i l'Atlètic demostra que no pretén rendir-se

L'Atlètic de Madrid va demostrar ahir que es troba en plena forma per afrontar una setmana en què intentarà acostar-se al liderat. Els matalassers van aixafar un Sevilla castigat pel partit europeu de dimecres contra el Manchester United i que va ser una joguina per a un adversari que li va passar per damunt com un avió.

Les coses ja van començar malament per als andalusos quan Jesús Navas va haver de deixar el lloc al minut 18 per una lesió. El seu substitut, Layún, no va poder tapar mai tot el que li va arribar per la seva banda. A sobre, el millor dels locals, Banega, va errar en el primer gol en cedir malament la pilota al porter. Diego Costa ho va aprofitar per avançar el seu equip. Poc després, Griezmann va iniciar el seu recital amb un espectacular xut amb la cama dreta des de fora de l'àrea que va significar el 0-2. En tornar del descans, Sergio Rico va cometre un penal a Diego Costa que va trasformar el francès. En ple vendaval, va fer un cop de taló que va donar el gol fet a Koke i va rematar en el cinquè a passada de Saúl. El Sevilla va maquillar el resultat amb gols de Sarabia i Nolito i encara n'hauria pogut fer un altre si el col·legiat hagués indicat un clar penal d'Oblak al mateix Sarabia.



Tres victòries locals

En els altres tres partits del dia, els equips locals van patir per vèncer. El Vila-real va amortitzar un gol d'Enes Ünal a l'inici d'un partit en què el seu porter, Asenjo, va aturar dos penals, un a Ángel i un altre Jorge Molina. A San Mamés, En-Nesyri va avançar el Màlaga, però Susaeta i San José van remuntar i Kepa va aturar un penal al mateix En-Nesyri, que va ser expulsat. A València, Santi Mina va avançar els locals, Oyarzabal va empatar, però novament Santi Mina va fer quedar els punts a Mestalla.