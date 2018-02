Un gris Súria no aprofita les ocasions davant el Santpedor

Més d'un centenar de persones es van reunir ahir a la riera del Tordell per presenciar l'empat en el derbi bagenc entre el Súria i el Santpedor, en un partit amb controvertida actuació arbitral i força decepció en el bàndol local.

La primera part va ser fluixa en general, amb una ocasió per banda i fins a tres penals reclamats a l'àrea visitant. El joc era poc fluid, amb tímides arribades a les dues porteries. El joc insuficient dels suriencs no provocava gairebé res a la porteria defensada per Comas. Amb l'empat a zero es va arribar al descans.

La segona part va tenir més ritme i només començar l'àrbitre va anul·lar un gol al Súria, i en el contraatac posterior el Santpedor va avançar-se en el marcador.A partir de llavors, els locals van reaccionar i van tirar d'orgull per refer-se i empatar el partit. Els suriencs van gaudir de moltes ocasions per guanyar el partit però no es van mostrar encertats de cara a porteria en els minuts finals.