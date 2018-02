La Joviat tanca la primera volta amb derrota davant el Platges de Mataró

El júnior de la Joviat va tancar la primera volta d'aquesta segona fase amb una dura derrota a la pista del Platges de Mataró, equip que va ser clarament superior, amb un resultat final de 58-44.

Al primer quart es va viure un bàsquet poc atractiu, amb els dos equips carregats de nervis, que van protagonitzar un duel amb errades i avantatges mínims al marcador, que va acabar amb un 12-14 per a les manresanes.

El segon període va arrencar amb un triple local que capgirava l'electrònic. No obstant, la defensa de la Joviat no va permetre en cap moment que marxessin. Cap dels dos conjunts va arribar a trobar-se còmode dins la pista, i amb un parcial de només 9-6 es va arribar a la mitja part, amb el partit totalment per decidir (21-20).

A la represa la Joviat tampoc va aconseguir assolir el seu nivell de joc, mentre que les del Maresme van posar una marxa més en defensa i van aconseguir el domini absolut del rebot, tan ofensiu com defensiu. D'aquesta manera van obrir una escletxa de 6 punts que deixava tocat l'equip manresà.

Malgrat tot, es va iniciar el dar-rer quart amb un 37-31. Res estava sentenciat. La Joviat va intentar remuntar, però el poc encert des de la línia de triple va acabar donant el triomf a les noies del Platges de Mataró (58-44).

La Joviat, doncs, acaba la primera volta amb un balanç de quatre victòries i tres derrotes.