L'Artés s'imposa al Grup Barna amb un joc ofensiu intel·ligent i col·lectiu

El Club Bàsquet Artés va aconseguir una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del Grup Barna, on es va imposar per un resultat contundent de 64-84.

Els jugadors dirigits per Toni Manyosas van fer un inici fred, concedint massa facilitats en l´un contra un rival i en el rebot. Això va fer que els locals acabessin el primer quart amb quatre punts de renda (22-18). En el segon, els bagencs van millorar, tant en atac com en defensa, i van aconseguir situar-se set punts per sobre a la mitja part (34-41).

En el tercer període els barcelonins van sortir a la pista amb molta energia, i això els va permetre tornar a entrar en el partit. Tot seguit, però, els artesencs van mostrar un joc ofensiu intel·ligent i col·lectiu, i gràcies a això van poder trencar el partit (45-57). En els deu darrers minuts els visitants només es van haver de dedicar a mantenir l´avantatge per endur-se un nou triomf.