L'Avià planta cara al fort Sabadell Nord però cedeix en el tram final

Un Avià poc efectiu va caure en el seu enfrontament davant del complicat Sabadell Nord. Ambdós equips van disputar una primera meitat molt igualada. Els visitants van aprofitar la defensa avançada dels berguedans per aprofitar una passada a l'esquena i marcar el 0-1. Al minut 35, els locals van estar apunt d'empatar, en unaacció que un defensor sabadellenc va treure la pilota sota pals. Dos minuts més tard, els jugadors d'Avià van poder empatar mitjançant Roger en una gran jugada individual. Els sabadellencs van reaccionar al moment i Martí va marcar l'1-2 després d'aprofitar una bona centrada per la banda dreta. Amb aquest mínim favorable dels del Baix Nord es va arribar al descans. A la represa l'Avià va dominar però sense efectivitat.

Els berguedans van estar a punt d'empatar al minut 73, però Peñalva no va estar encertat i no va poder arribar a empènyar la pilota al fons de la xarxa. Els jugadors visitants van aprofitar una situació dubtosa amb possible fora de joc per marcar l'1-3 en la següent jugada. Ja a les acaballes, els jugadors del Sabadell Nord van arrodonir el marcador final amb un gol de falta directa (1-4). En la propera jornada l'Avià visitarà el complicat camp de les Franqueses, equip de la part alta.