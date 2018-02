L'elit mundial de les curses d'orientació s'entrena quatre dies a la Catalunya Central

Quatre dies gaudint i aprenent d'alguns dels millors especialistes mundials de les curses d'orientació. Aquesta va ser la possibilitat que va oferir als aficionats d'aquest esport i a la ciutadania en general el MOC Camp, un camp d'entrenament d'alt nivell que va acollir la Catalunya Central des del dilluns 19 de febrer ins al dijous 22 del mateix mes.

El MOC Camp, tutelat pel Club Orientació Berguedà per encàrrec de l'empresa Park World Tour Italy (PTW), és una de les vessants de la Mediterranean Open Championship (MOC), una concentració per a corredors d'aquest esport de països nòrdics amb tres eixos: el turístic, el de preparació intensiva i el competitiu.

Entre els esportistes d'elit que van participar -hi hi va haver alguns dels millors orientadors del món, medallistes als World Orienteering Championship (WOC), mundial de l'especialitat. Al càmping Berga Resort es van concentrar aquests dies corredors com Daniel Hubmann, Natalia Gemperle, Fredrik Tranchand, Elena Roos, Yannick Michiels, Sabine Hauswirth, Jonas Leandersson, Galina Vinigradova, Tim Robertson o Anastasya Rudnaya.



Preparant el mundial de Letònia

L'objectiu essencial d'aquests cent-trenta esportistes durant la seva estada a casa nostra va ser entrenar-se i preparar-se per al proper campionat del món, que serà del 4 a l'11 d'agost a Letònia.

Les sessions d'entrenament i les curses preparatòries que van fer aquests corredors van ser del format esprint, d'aproximadament 15 minuts de durada. Els entrenaments van concentrar-se a les jornades de dilluns i dimecres, mentre que les curses preparatòries van fer-se el dimarts i el dijous. Seguint els traçats elaborats sota la direcció tècnica d'Emil Wingstedt, els concentrats van entrenar-se dilluns a la plaça de l'Estació de Gironella, a l'ermita de Sant Marc de Cal Bassacs i a Puig-reig, mentre que dimecres es van exercitar sobre la neu pels boscos de Malanyeu i Taravil.

Les viles de Cardona i Solsona van acollir dimarts les primeres curses. Daniel Hubmann va vèncer en categoria masculina i Galina Vinogradova, en femenina. Berga va ser l'escenari de les proves disputades el dijous. Durant la matinal va fer-se una cursa eliminatòria al barri de Santa Eulàlia. A primera hora de la tarda va disputar-se la fase de semifinals, que es va endinsar pel barri de Pedregals. La cursa final, amb sortida i arribada a la plaça de Sant Pere, va ser trepidant. La suïssa Julia Gross va imposar-se en fèmines i el neozelandès Tim Robertson pel que fa als orientadors masculins.