L'Igualada femení supera el líder Seagull a base de grans gols

arxiu particular

Les jugadores igualadines celebren l´ajustada victòria al vestuari arxiu particular

L'Igualada femení va tornar a sumar una nova victòria després d'imposar-se per un ajustat 2-1 contra el complicat líder de la categoria, el Seagull. Les jugadores del conjunt local van saltar damunt la gespa amb un plantejament defensiu i van intentar fer mal al contraatac. En els primers vinut minuts, les locals es van sentir còmodes amb la pilota i van portar el ritme del joc.

Al minut 32, la local Marina va avançar el seu equip després d'un autèntic golàs des de més de 40 metres. L'Igualada va saber mantenir l'avantatge per arribar a la mitja part amb aquest mínim favorable en el marcador. A la represa, la dinàmica no va canviar i les jugadores de casa van desplegar el mateix plantejament que a la primera meitat.

L'equip visitant va ser incapaç de generar perill i, al minut 70, la local Judit va encarrilar els tres punts amb un gardela des de la zona de les banquetes. En el tram final del partit, les jugadores del Seagull van apretar per intentar reduir diferències i van començar enviar pilotes a l'àrea i a disputar un joc molt directe. En els darrers minuts les visitants van aconseguir retallar diferències però ja no van tenir temps per intentar empatar.