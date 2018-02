L'Igualada veu trencada una ratxa de vuit partits seguits sense perdre

Els igualadins no renuncien a lluitar per la segona plaça de la classificació

L'Igualada es va quedar sense puntuar, amb un gol dolorós que va arribar quan s'acabava de complir el minut 90. Els blaus van sortir molt ben posicionats i totes les jugades començaven amb transicions des del porter. Això va servir per poder arribar a l'àrea contrària amb garanties i, fruit d'una de les jugades, Martí Just va rebre una passada des de fora l'àrea, va driblar un defensa i va aprofitar la sortida del porter per afusellar-lo a plaer, fet que va significar l'1 a 0. A partir d'aquí, el joc es va estabilitzar i el Sant Ildefons es va presentar en diverses ocasions a l'àrea contrària; això sí, sense que el porter de l'Igualada hagués d'intervenir en aturades de mèrit.

A la represa, els visitants van estirar les línies i van sortir en vertical a la porteria contrària. No va tardar en arribar el gol del Sant Ildefons. Va ser una rematada creuada d'Ivan que significava l'empat a un. Amb el resultat igualat, els dos equips van crear problemes a les porteries contràries. Al final, va arribar l'1 a 2 per als visitants, gràcies a una vaselina de Guillermo, que va sorprendre el porter de l'Igualada i trencava una ratxa de 8 partits consecutius els igualadins sense perdre.