El Manresa deixa set punts enrere el tercer classificat

La victòria de dissabte a Sant Cugat (0-3), combinada amb l'empat d'ahir de la Montañesa a casa del Júpiter, deixa els manresans amb una còmode avantatge respecte al tercer classificat. Ara mateix, els de Dani Andreu (46) disposen de set punts d'avantatge respecte al conjunt de Nou Barris (39). Per contra, la Fundació Grama es mostra com un conjunt sòlid al capdavant de la classificació, tot i que només amb cinc punts més (51) que el Manresa i amb el duel entre els dos conjunts pendent al Nou Estadi.

El Manresa ha de jugar encara dotze partits, dels quals set al Congost, on curiosament el Manresa ha perdut més punts (un total de setze). Han de passar per casa, i per aquest ordre, la Jonquera, Fundació Grama, Júpiter, Mollet, Can Vidalet, Montañesa i Banyoles. A fora ha de visitar els camps del Farners, Cardedeu, Manlleu, San Juan Montcada i Llagostera B.

Invicte fora de casa

Amb el de dissabte, el Manresa va sumar dotze partits sense perdre aquesta temporada lluny del Congost, amb un balanç impressionant de dos empats (els dos primers desplaçaments, amb el Vic i el Sabadell B) i deu triomfs, amb la Jonquera, Fundació Grama, Júpiter, Mollet, Can Vidalet, Montañesa, banyoles, Castellar, Lloret i Sant Cugat. La darrera derrota a domicili dels manresans data del 21 de gener de l'any passat, al camp del Lloret (1-0).