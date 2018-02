El Navàs Viscola assoleix una nova victòria lluny de la seva pista en un partit defensiu

El Navàs Viscola es va endur una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió a la pista del Sagrada Família, on es va imposar per un resultat de 55-64 en un matx en què els bagencs tenien les baixes de Roger Tàpies, Edu Frías i Rui Santos. En la primera meitat els visitants van dur el ritme del duel, van controlar el rebot i van estar a un gran nivell defensiu (15-33 a la mitja part de l'enfrontament). En l'inici de la segona meitat, els jugadors locals van reaccionar i es van situar a només quatre punts, però tot seguit els navassencs van obrir el forat definitiu.