Les noies de l'Avinent repeteixen el sisè lloc estatal en cros llarg

ARXIU PARTICULAR

Formació femenina del JAB Berga ARXIU PARTICULAR

De nou, i ja son tres, els anys que les noies de l´Avinent Manresa assoleixen el sisè lloc a l'estatal de cros llarg per a clubs. En aquesta edició, l'escenari fou el Parc fluvial de Viesques de Gijón on es va viure de nou aquesta excel·lent actuació manresana sobre un terreny fangós. Marina Guerrero va encapçalar la formació amb 28'22" ocupant la 33a posició; Meritxell Soler va estar la 46a amb 29'17"; Mireia Guarner va entrar en la 52a posició amb 29'30"; Aniria Mata ho va fer en la 71a plaça amb 30'04"; i Ester Guerrero va ser la 79a amb 30'22", d'entre 254 atletes participants.

La formació masculina va tenir una meritòria actuació, ocupant la 39a posició d'entre 53 equips presents en la cursa de cros curt. Oriol Sellarés va ser el millor ocupant la 116a posició amb 14'49"; Albert Boronet, 153è amb 15'04"; Abel Casalí, 167è amb 15'15" i Sergi Vergés, 219è amb 15'46" d'entre 298 atletes participants.

Bon resultat per l'equip femení del JAB de Berga en el cros curt aconseguint la 18a plaça, que supera la 26a de l´any passat. En l´apartat individual, els resultats de les atletes del JAB foren: 68a Núria Cascante amb 17´ 50´´, 69a Txell Calduch amb 17´ 51´´, 95a Anna Garcia amb 18´22´´, 106a Vanesa Chirveches amb 18´ 32´´, 127a Ester Reguant amb 18´ 59´´ i 172a Lídia Pons amb 20´47´´.

En altres categories, el CA Igualada Petromiralles va ser 8è en sub-18 i sub-23 masculí i 32è en sub-16 femení.