El Sallent controla el joc però acaba patint amb el Can Rull

El Sallent va obtenir una valuosa i treballada victòria en l'enfrontament davant del Can Rull. El conjunt sallentí va ser superior i va controlar en tot moment la primera meitat. Just abans d'arribar al descans, Vico va aprofitar una pilota morta dintre de l'àrea en un córner per marcar el primer gol (1-0). A la segona part, Díaz va ampliar més l'avantatge en el marcador en una bona jugada individual per la banda esquerra per marcar el 2-0.

Els jugadors del Baix Nord van reaccionar i a mitjan de la represa van ser capaços d'aprofitar una indecisió entre el porter i la defensa local per retallar distàncies i posar-se de nou dintre del partit. Aquest gol va crear dubtes als locals, que van patir nervis i van estar imprecisos. En el tram final, el el Can Rull va pressionar de valent per intentar empatar, tot i que a les acaballes Marcus va sentenciar els tres punts per als locals en una efectiu contraatac.

Diumenge que ve el Sallent visitarà el camp del complicat líder Parets del Vallès.