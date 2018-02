El CN Minorisa assoleix un triomf amb nota a Girona

arxiu particular

Bon partit del CN Minorisa femení arxiu particular

El desplaçament de Girona era tot un repte per a les jugadores d'Àngel Peirón, per la baixa de la boia titular, en un partit amb la necessitat de vèncer per mantenir la posició a la classificació pel campionat d'Espanya.

Les dificultats de l'enfrontament es van fer paleses en el primer quart, quan les locals s'imposaven per 4 a 3. El segon temps de joc va seguir amb el mateix guió, malgrat que les manresanes van igualar el marcador a cinc gols.

Després del descans, dos gols de Bisbal van obrir un festival golejador del CN Minorisa, amb un parcial de 2 a 6 que va deixar el partit pràcticament decidit (7-11). En el quart període, malgrat la lluita de les gironines, el resultat també va ser favorable al conjunt manresà, amb un 0 a 2 que tancavan un duel més complicat del que pot indicar el marcador final.

En l'aspecte anotador, van destacar els vuit gols anotats per Anna Bisbal, que va marcar en els quatre parcils de l'enfrontament a la piscina del GEiEG.