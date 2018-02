Gerard Piqué és l'artífex de la nova Copa Davis

La Federació Internacional de Tennis (ITF) va anunciar ahir un canvi revolucionari en el format de la Copa Davis, que a partir del 2019 es disputarà durant una única setmana de novembre en una única ciutat, on es reuniran els 18 millors països del tennis mundial per disputar una competició rebatejada com a Copa del Món.

La ITF va anunciar l'acord amb el grup inversor Kosmos, fundat i presidit pel barcelonista Gerard Piqué i que té el suport d'Hiroshi Mikitani, president i director general de Rakuten, la companyia japonesa de comerç electrònic que és el principal patrocinador del Barça. L'acord, que permetrà a Kosmos gestionar la competició al costat de la ITF, és de 25 anys i arriba als 2.440 milions d'euros.