Juárez fa mínima per a l'europeu i Robles guanya en W45 a Burjassot

Dues marxadores de l'Avinent Manresa van ser a Burjassot (València), on es disputaven els campionats d'Espanya de marxa en ruta. Mar Juárez va sortir en la prova dels 50 km amb l'objectiu d'aconseguir el temps fixat per la Real Federació Espanyola d'Atletisme per tal de poder ser seleccionada per participar en el proper campionat d'Europa, que es celebrarà a Berlín l'agost. Juárez havia de fer 35 km i aconseguir el registre fixat pel comitè tècnic federatiu. Ho va aconseguir, en aturar el cronòmetre en unes excel·lents 2h 58' 43", i ara estarà en espera de la decisió que prengui el comitè .

Tanmateix, la monistrolenca de l'entitat Carme Robles es va proclamar campiona estatal màster W45, en imposar-se en la distància de 10 km amb 56'05".