L'Ajuntament atorga beques esportives a gairebé un centenar d'infants i joves

L'Ajuntament de Manresa ha aprovat la concessió de 96 beques esportives a infants i joves de la ciutat –en edats compreses entre els 4 i els 17 anys- inscrits en alguna competició esportiva oficial, ja sigui federada o escolar, però que presentaven dificultats econòmiques per fer front a les despeses derivades d´aquesta participació durant el primer quadrimestre de la temporada 2017-2018.

Per primera vegada, la regidoria d´esports va obrir el setembre passat aquesta nova línia d´ajuts amb l´objectiu de facilitar l´esport inclusiu de joves i infants de la ciutat. En aquesta primera edició s´han destinat un total de 9.480 euros, que ha suposat l´aprovació d´una ajuda d´entre 98 i 100 euros a les 96 beques aprovades de les 105 sol·licituds rebudes, el que suposa que s´han atès el 91% de les peticions. Una de les peculiaritats d´aquesta línia d´ajuts és que els beneficiaris són els infants i joves, però aquests són percebuts directament pels clubs on juguen. Així les 96 beques s´han dirigit a 13 entitats de la ciutat que practiquen 8 disciplines esportives diferents: Manresa Rugby Club, Club Bàsquet Manresa 2015, Club de Gimnàstica Egiba, ONG Diapo, Unió Esportiva Balconada, Futbol Club Pirinaica, Club Gimnàstic Manresa, Associació Esportiva La Salle, Club Esport 7 Judo, Beisbol Club Manresa, Centre d´Esports Manresa, Club Atlètic Manresa i Club Natació Minorisa.

Durant els darrers dies, l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i els representants dels clubs esportius de la ciutat estan realitzant la signatura dels convenis que regulen aquest ajuts individuals per a la inclusió esportiva dels joves.

En la propera convocatòria, ja dins del pressupost del 2018, és previst conjuntament amb una subvenció de la Diputació de Barcelona, doblar els ajuts en aquest capítol i ampliar el nombre de beneficiaris per continuar fent de l´esport una eina important d´inclusió social.