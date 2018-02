L'exmanresà Pep Ortega reforça el Prat

El CB Prat, segon classificat de la LEB Or i rival directe de l'ICL Manresa per un lloc de privilegi a final de curs, va anunciar ahir un nou reforç per al desenllaç de la temporada: torna a l'equip l'ala pivot vigatà Pep Ortega, de 33 anys i 2,01 metres d'alçada.

Ortega, que va jugar quatre partits amb el Bàsquet Manresa a l'ACB la temporada 2014-15, viurà la seva tercera etapa al Prat, on ja va jugar la temporada 2008-09, a la LEB Plata, i també el curs passat. Aquesta temporada, Ortega estava jugant al SOPCC Basket, de la NM2, la quarta divisió francesa, en la seva segona experiència fora de les nostres fronteres: la temporada 2015-16 ja va jugar al Club Trouville de l'Uruguai.

Amb l'arribada d'Ortega, el Prat suma un altre jugador experimentat per afrontar el desenllaç de la lliga regular i els play-off, com Saúl Blanco, fitxat setmanes enrere del Betis. En els tres partits que ha jugat, l'ala asturià ha fet unes mitjanes de gairebé 8 punts, 3 rebots i 4 assistències.



Cinc jugadors interiors

El fitxatge del vigatà reforça el joc interior del Prat, que fins ara tenia quatre peces: el romanès Emanuel Cate (11 punts i 8,5 rebots), el lituà Martynas Andriuskevicius (7,6 punts i 6,7 rebots), el nord-americà Marlon Johnson (4,8 punts i 3,7 rebots) i el català Gerbert Martí (4,4 punts i 2,7 rebots).