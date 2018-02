Simeó Ubach suma dos segons llocs molt treballats a Sanlúcar de Barrameda

El pilot de Sant Salvador de Guardiola Simeó Ubach es va classificar segon a la segona prova del campionat d'Espanya de motocròs en la categoria MX2 que es va celebrar a Sanlúcar de Barrameda (Cadis). Ubach, que defensa el títol estatal aconseguit l'any passat, va ocupar la segona plaça en cadascuna de les dues mànegues de la cursa.

Ubach va situar-se líder a la primera mànega, fins que cap a la meitat de les voltes es va veure superat per Iker Larrañaga, que va ser el vencedor de la primera tanda. A la segona, les posicions finals van ser les mateixes però amb un desenvolupament diferent, perquè, tot i que es va situar al capdavant a les primeres voltes, Simeó Ubach va patir una forta caiguda quan Larrañaga el va superar, i va haver de remuntar fins a la segona posició.

Simeó Ubach va valorar el segon lloc final en dir que «veníem d'aconseguir dos tercers llocs a Albaida i, per tant, aquí he fet un pas endavant en classificar-me segon. El resultat és molt positiu, però no ha estat un cap de setmana fàcil. En la prova no m'he acabat de trobar a gust amb el comportament de la suspensió davantera i em costava trobar les línies de la traçada ideal en molts punts del circuit. A més cal afegir-hi la caiguda de la segona mànega quan estava a roda de Larrañaga. He tingut sort de poder-me mantenir en cursa. A partir d'aquí, ho he donat tot per recuperar posicions i he pogut repetir el segon lloc. Les dificultats que he tingut donen més valor al resultat aconseguit. Tot l'equip està fent un bon treball i el podi és la millor recompensa i manera de defensar el títol».