Zidane lamenta la lesió de Neymar abans de visitar avui l'Espanyol

L'Espanyol i el Reial Madrid enceten avui la 26a jornada de lliga (21 h, BeIN LaLiga), en un duel en què els blanc-i-blaus intentaran trencar una ratxa de set partits sense guanyar: només han aconseguit empatar els últims quatre. Davant hi haurà un Madrid llançat però que pensa més en la Champions que en la lliga, on és a 14 punts del líder, el Barça.

Precisament sobre el seu rival europeu va parlar el tècnic madridista, Zinedine Zidane, que va lamentar la lesió al turmell dret que es va fer Neymar diumenge. «De cap manera me n'alegro. A mi no m'agrada que els jugadors es lesionin, no estic content per la lesió de Neymar. Tant de bo que pugui ser al partit de tornada perquè els jugadors han de ser-hi. Mai m'he alegrat pel fet que un rival no hi sigui per lesió. Mai», va dir amb contundència Zidane.

El tècnic francès, a més, va elogiar Cristiano Ronaldo, que diumenge va cedir un penal a Benzema: «És un joc d'equip i ho demostra amb el seu detall. S'ho mereixia. Va fer un bon partit».



El Girona rep el Celta

L'altre partit de Primera d'avui enfronta el Girona i el Celta a Montilivi (21.30 h), en un duel amb aspiracions europees. Els gallecs són setens, a quatre punts de la sisena posició, que dóna accés a la Lliga Europa, i els gironins són només un punt darrere seu.