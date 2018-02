Carla Ubasart es classifica segona en el prestigiós Trofeu Ciutat de Barcelona

arxiu particular

Carla Ubasart, a l´esquerra, va pujar al segon graó del podi en -57 kg arxiu particular

Es va celebrar al Pavelló Olímpic de Barcelona la Supercopa d'Espanya absoluta de judo Trofeu Ciutat de Barcelona. Aquesta edició va tenir un alt nivell amb la participació de 12 equips de federacions autonòmiques, a més a més de judokes de França, Itàlia i Andorra i formacions de diferents clubs de Catalunya, entre aquests, competidors del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès representant Judo Moià, Judo Santpedor i Esport-7.

La judoka del Judo Moià Carla Ubasart va ser segona classificada en la categoria de -57 kg després de fer una excel·lent competició. Els altres participants de casa nostra no van poder classificar-se dins les categories en què van competir. Per part d'Esport-7 hi van prendre part Jordi Muñoz (-73 kg) i Juli Palacios i Ruben Mani (-90 kg); del Judo Moià, Clàudia Salgado (-78 kg), Óscar López (-73 kg), Thomas Bonet i Ramon Roca (-81 kg); i del Judo Santpedor, Roger Fontanet (-81 kg).