L'Espanyol derrota un altre gegant amb un gol de Moreno al descompte

Un golàs de Gerard Moreno en el temps de descompte va comportar un triomf que significa moltes coses per a l'Espanyol. Va derrotar per primer cop el Madrid a Cornellà i tanca un triplet amb triomfs sobre els blancs i l'Atlètic de Madrid, també al darrer minut, en lliga i sobre el Barça en Copa. A més, trenca una ratxa de set partits sense guanyar i se situa dotze punts damunt del descens.

El Madrid, que tenia tots els centrecampistes titulars de baixa per lesió o malaltia, com en el cas de Casemiro, a més de l'absència de Cristiano Ronaldo per decisió del seu entrenador, va entrar millor al camp i va posar a prova Diego López en dues accions per la dreta, una rematada per Bale. A partir dels 17 minuts, però, l'Espanyol va ajustar millor la pressió i va disposar de tres arribades. En una, Piatti va rematar fluix; en la segona, Gerard Moreno no va precisar tot sol davant de Navas, que va enviar a córner i, en la tercera, el mateix Moreno va veure com li indicaven fora de joc i el seu gol no valia després d'interceptar un xut de Carlos Sánchez. Llorente l'habilitava, gol mal anul·lat.



Canvi de ritme

Els blanc-i-blaus ja havien capgirat el ritme del partit i, malgrat que Llorente i Isco van avisar abans del descans, i Bale va demanar un penal per mans de Víctor Sánchez, l'Espanyol va iniciar millor la segona meitat. Així, ja a la represa. Sergio García va xutar amb potència a les mans de Navas i Óscar Duarte va pentinar un córner, en una esfèrica que va rebotar al travesser.

El Madrid es va treure la son de les orelles i va sovintejar la porteria local amb accions individuals i xuts d'Isco i Kovacic i un intent de rematada de taló de Bale, però no actuava amb continuïtat. Zidane va intentar acabar el partit amb dos davanters i va fer entrar Benzema al camp per buscar més profunditat, però va ser l'Espanyol qui, valent, va anar a buscar el partit amb les entrades de Granero i Baptistao. Així, després de dos avisos locals, ja amb Ramos de davanter centre blanc, Sergio García va enganxar una contra amb centrada enrere i volea picada de Moreno que va donar la victòria.