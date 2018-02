Llorens ha generat la seva pròpia feina per poder competir

? Per finançar el programa de tecnificació que ha iniciat, Pau Llorens va fer-se autònom el gener del 2017. Des de llavors treballa en l'organització de proves de microsprint a les piscines berguedanes, en la creació de mapes d'orientació, desxifrant els road-books a equips participants al ral·li Dakar, com a monitor en casals d'estiu i com a representat a l'Estat de la marca de roba esportiva Sagn. A més, el setembre va ser nomenat director tècnic de la Federació de Curses d'Orientació de Catalunya.