Nerea Marfil és tercera cadet a la Copa Catalana de BTT

La corredora santpedorenca Nerea Marfil, de l'equip CC Bicistoni, va participar a la Copa Catalana Internacional Biking Point de BTT al parc de la Draga de Banyoles, i on va destacar la participació de diverses corredores europees. En un circuit exigent, amb dues voltes a un traçat de 6.700 metres, Nerea Marfil va aconseguir la tercera posició en la categoria de cadet a tan sols un segon de la francesa Carolie Lamberti (Aix UTT); el primer lloc va ser per a Sara Méndez (Relber Cycling Team). Puntuable per a la Super Massi Cup, la victòria femenina absoluta va ser per a l'alemanya Elisabeth Brandau, i la masculina, per al francès Víctor Koretzky, que repetia triomf per tercer any consecutiu en una prova que va destacar per l'alta participació i per la gran qualitat dels corredors.