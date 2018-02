Neymar s'haurà d'operar i estarà dos mesos de baixa

El grup mediàtic Globoesporte va informar ahir que el davanter del París Saint-Germain Neymar no podrà jugar la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, dimarts vinent contra el Reial Madrid. De fet, Neymar no podrà tornar a jugar fins al proper mes de maig, ja que hauria decidit operar-se de la lesió que es va fer al turmell dret diumenge, durant el partit de lliga que va enfrontar el seu equip amb l'Olympique de Marsella. L'informe mèdic del conjunt parisenc deixa clar que, al contrari del que s'havia pensat en primera instància, no només té afectat el turmell, sinó també el cinquè metatars del peu, on té una fissura.

De fet, la intervenció quirúrgica només es faria per corregir aquest microtrencament, ja que l'esquinç que té al turmell té un període de curació d'unes tres setmanes, només. Es tracta d'una lesió molt semblant a la que es va fer el seu company a la selecció brasilera Gabriel Jesus, davanter del Manchester City, per culpa de la qual es va perdre una bona part de la competició. Encara no s'han decidit el lloc on es farà l'operació, ni el metge que la durà a terme, malgrat que tot sembla indicar que serà a Brasil.

Un dels punts que ha pesat perquè Neymar s'operés, a part de la gravetat de l'afectació, és la proximitat del mundial. Operar-se ara i no forçar contra el Reial Madrid li garanteix una recuperació total de cara a la cita de Rússia, que comença a mitjan juny. Això sí, el PSG perdrà la seva gran estrella en els mesos més importants de la competició, amb la lliga guanyada, amb la Champions pendent d'un fil i amb possibilitats en les dues Copes franceses.



Di María, el recanvi

Preveient la baixa segura de Neymar, la premsa francesa ja començava a especular ahir sobre els canvis que haurà de fer Unai Emery. El més evident és situar Di María a la posició del brasiler. Això significaria que l'argentí arrencaria des de la banda dreta i deixaria espai per a l'altra estrella de l'equip, Kylian Mbappé, perquè pogués arrencar des de l'esquerra, la seva posició natural, en la qual va excel·lir al Mònaco i que no ha pogut explotar fins ara per la presència de Neymar. A més, Di María ajudaria a defensar millor, tot i que la pèrdua de potencial per als francesos seria evident, sobretot tenint en compte que han de remuntar un 3-1.