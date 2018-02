Puyol defensa Piqué i afirma que «no és gens fàcil tot el que ha de suportar»

L'excapità del Barça Carles puyol va defensar el seu antic company de defensa en el conjunt blaugrana i la selecció estatal, Gerard Piqué, en assegurar que aquest «respecta tothom» i en recalcar que «no és gens fàcil tot el que ha de suportar».

Puyol va recordar que «el Gerard és com és i cal respectar les seves opinions. Ell respecta tothom i té dret a expressar-se com vulgui sense faltar ningú». L'exjugador va fer aquestes declaracions abans de la gala dels premis Laureus, a Montecarlo.

Respecte del gest de fer callar el públic en el derbi contra l'Espa-nyol, ho va fer davant de «moltíssima gent. Se li ha donat més importància de la que caldria. Jo no era al camp i no sé si li van dir alguna cosa, però en altres partits l'han insultat a ell i a la seva família i crec que va estar moderat».

Respecte a temàtica política, Puyol va confessar que li sembla «complicat» valorar si a Espanya hi ha presos polítics, però «sí que és veritat que no em sembla just tot el que està passant». Respecte del posicionament del Barça sobre aquest tema, va indicar que «el club té la seva opinió i no cal mesclar política i esport».