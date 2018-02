Ton Baliu tornarà a l'Igualada Rigat la temporada que ve

Ton Baliu Piqué, jugador igualadí de 29 anys, tornarà a l'Igualada Rigat Hoquei Club la propera temporada. El compromís de l'excapità amb el seu club de tota la vida ja és un fet i de moment serà per les dues properes campanyes, fins al 30 de juny del 2020.

Baliu, que va marxar ara fa dos cursos al Porto, clourà la seva experiència en un dels grans de l'hoquei europeu el proper 30 de juny després de decidir tornar a casa i retrobar-se amb els seus excompanys. Després de 21 anys al club igualadí, deu al primer equip, Baliu, als 27 anys, va decidir provar sort en un gran com el Porto. La temporada passada, Baliu va guanyar la Lliga i la Copa portugueses a més de la Supercopa. Enguany, el seu equip es manté viu en la lluita per tots els títols.

Amb aquest compromís de dues temporades, Baliu completarà un total de 12 campanyes al primer equip de l'Igualada Rigat Hoquei Club i es posarà a l'alçada de mites del passat de l'entitat com Albert Folguera, Santi Carda i David Cáceres.

Fa dos anys, Baliu va al·legar motius esportius per marxar al Porto. Ell va explicar que «és el moment de no tenir por i sortir de la meva zona de confort, d'anar a aprendre, a millorar i a intentar demostrar tot el que aquí m'heu ensenyat. I és el moment de deixar de banda el que de vegades et diu el cor per fer cas a allò que ara em demana l'hoquei»