El COI readmet Rússia després de l'exclusió dels Jocs de Pyeongchang

El Comitè Olímpic Internacional (COI) va informar ahir que ha readmès el Comitè Olímpic Rus (COR) com a membre de ple dret del moviment olímpic, just tres dies després de la finalització dels Jocs de Pyeongchang, dels quals havia quedat exclòs per dopatge d'estat. Segons el membre rus del COI i president de la federació de tennis del país, Xàmil Tarpísxev, «tots els resultats de les proves dels nostres esportistes han demostrat que estan nets. Rússia no ha d'efectuar cap procediment i la restauració de la nostra pertinença al COI s'ha fet de manera automàtica. El COI no en té queixes».

L'organisme olímpic va prendre aquesta decisió després d'examinar les mostres de dopatge dels esquiadors i els jugadors d'hoquei gel russos a Corea. Tot iaixò, també cal recordar que hi va haver dos positius en altres esports, el del jugador de cúrling Alexander Kruixelnitskii, que va ser desposseït de la medalla de bronze, i de la pilot de bob Nadeixa Serguèieva, per un medicament prescrit per a malaltia coronària.



L'agència haurà d'esperar

La que encara no ha estat del tot restaurada és l'Agència Antidopatge Russa, la RUSADA, suspesa després de la falta clara de transparència mostrada pels seus laboratoris en les anàlisis dels anteriors Jocs d'hivern, els de Sotxi, ara fa quatre anys.