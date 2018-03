EN FOTOS | Futsal Vicentí: èxit precoç i sense límits

El futbol sala ha adquirit una nova dimensió en els darrers anys a Sant Vicenç de Castellet. El principal responsable d´aquest fet és el Club Esportiu Futsal Vicentí, que, amb només onze anys de vida, ha aconseguit convertir aquest esport en el més seguit a la vila santvicentina. «No hi ha cap de setmana en què el nostre pavelló no s´ompli per veure futbol sala. Tenim un gran seguiment al poble i gràcies a això la nostra pista és un fortí per a tots els equips del club», assegura Redoan Drissi, ´Redu´, coordinador de l´entitat i entrenador del juvenil i del cadet.

Redu s´encarrega de coordinar els gairebé 130 jugadors i onze equips que integren el club. Tot i la seva important tasca, Redu té clar que el gran creixement que ha experimentat l´entitat en els dar-rers anys és a causa de la feina de Manel Sánchez, president en funcions i secretari del club, i d´Encarna Sánchez, la tresorera. «Ells són dues peces fonamentals perquè aquest projecte doni els seus fruits. La seva feina potser no és molt visible però té una importància vital en el bon funcionament del club», explica Redu.

En el que més destaca l'entitat és, sens dubte, el vessant esportiu. A hores d'ara, el club té grans possibilitats d'aconseguir l'ascens de fins a quatre equips. Així, el primer equip del club lidera la Segona Catalana i té cada vegada més a prop el somni de pujar a Primera Divisió. Cal destacar un cop més la seva bona participació en la Copa Catalunya, competició en la qual ha aconseguit eliminar equips de lligues superiors, com l'Athletic Vilatorrada i l'Olesa. Els homes de Cristian Mesa, però, van caure eliminats a tercera ronda pel Sant Sadurní d'Anoia, equip que es troba quatre categories per sobre dels santvicentins.

Pel que fa als equips base, l´infantil A i l´aleví A lideren les categories a Segona Divisió, mentre que el benjamí A és segon de la mateixa divisió en un grup molt competitiu. «L´objectiu principal en l´àmbit esportiu és aconseguir aquests ascensos i tenir quatre equips en les primeres divisions. A partir d´aquí, el més difícil, mantenir-nos», confessa Redu.

Un altre aspecte clau que expliquen l'èxit de l'entitat santvicentina és la promoció constant del club, tant a través de xarxes socials com en el de boca en boca. «Hem dinamitzat molt les nostres xarxes, hem potenciat la captació de jugadores a través de les escoles i els campus, però, sobretot, el que més ens ha ajudat ha estat el sistema de boca en boca. Al final som un club que tenim una metodologia d'entrenaments i de convivència molt bona, i això arriba a les orelles de la gent», assegura Redu.



Entrenadors de la casa



«Busquem que els nostres entrenadors siguin de la casa, volem construir una identitat pròpia amb els valors d´aquest club. Per aquest motiu, tots els nostres tècnics són jugadors o exjugadors del club que coneixen la nostra dinàmica a la perfecció», explica Redu.

La feina dels entrenadors també és una de les raons que expliquen l´èxit del club. Des de la coordinació s'ha apostat contínuament perquè aquesta figura sigui la d'una persona en què els més petits puguin emmirallar-se i creure que tot és possible amb treball i esforç. «Volem que tots els nostres tècnics tinguin la titulació d'entrenador i siguin persones disciplinades», exposa Redu.

«No som un club, som una família» és el lema que mantenen els santvicentins des de fa molts anys per autodefinir-se i per exemplificar que el club està unit més enllà del vincle esportiu. «La complicitat que s'ha generat amb els aficionats ens ha permès créixer i afrontar els partits amb més il·lusió i ambició. Tot això, ens ha fet créixer i formar una petita gran família de futbol sala», diu Redu.

Un dels motius que expliquen la gran evolució de l´entitat en tan poc temps és que «hem començat a treballar com un club gran. Per exemple, hem recuperat la figura del despatx, des del qual podem treballar de manera més seriosa, tranquil·la i ordenada», afirma Redu. La dolça situació d'aquest esport al poble també s'ha encomanat en l'àmbit econòmic. I és que cada temporada són més els espònsors interessats en sumar-se a l'ambiciós projecte.

Un dels punts forts del club és la bona feina de captació de joves a través de les escoles i, especialment, amb els campus d´estiu, Setmana Santa i Nadal. En aquest sentit, el 80% dels nens que integren el club són de la casa.