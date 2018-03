Griezmann fa un pòquer de gols i l'Atlètic se situa a quatre punts del líder

L'Atlètic de Madrid no afluixa el ritme i es va situar ahir a quatre punts del Barça per posar-li pressió de cara al partit dels blaugrana d'avui. Els matalassers van superar un Leganés (4-0) en una nova exhibició d'Antoine Griezmann. El francès ja va fer tres gols a Sevilla diumenge i ahir en va afegir quatre per deixar el seu equip, justament, a quatre punts del Barça, amb un partit més.

Després que Eraso rematés fora davant d'Oblak i que Gumbau rematés al travesser, el francès va anotar el primer gol. Abans ja havia llançat una falta al pal i, al minut 26, va aprofitar una passada de Correa per batre Cuéllar. Deu minuts més tard, ell mateix va fer el segon, ara sí, de falta directa. A la represa, dos gols més de Griezmann, el primer de cap, a centrada de Filipe Luis i el segon de volea, a passada de Diego Costa. Els dos davanters van poder descansar després dels gols.

Deportivo i Màlaga s'enfonsen

En la lluita per evitar el descens, el Deportivo i, sobretot, el Màlaga van perdre les seves oportunitats per posar pressió al Llevant, equip que marca la zona de salvació i que avui visita l'Alabès.

Així, el Deportivo va caure (3-0) al camp d'un Getafe que entra de ple en la lluita per jugar la Lliga Europa amb l'Eibar, el Girona, el Betis i el Celta. Els madrilenys van aprofitar els darrers minuts de la primera part per donar un cop damunt de la taula. Així, Ángel i un autogol de Bóveda abans del descans van deixar el partit gairebé enllestit. En el tram final, Jorge Molina va treure partit d'una nova errada de Bóveda.

A la Rosaleda, el Màlaga segueix sense aixecar cap i va perdre (0-1) davant d'un Sevilla que es recupera de la derrota contra l'Atlètic però que segueix a vuit punts de la Champions. Els sevillistes es van endur els punts amb un bon gol de Correa a la primera part a passada de Nolito.

Igualtat a la Catedral

Qui es troba en el quart lloc, d'accés a la Lliga de Campions, és el València, que ahir va fer un partit no gaire bo però que es va endur un punt de San Mamés (1-1) contra un Athletic que manté possibilitats europees encara properes. Els visitants van marcar primer, quan el debutant en la titularitat Ferran Torres va assistir perquè Kondogbia superés Kepa d'un gran xut. A la represa, va empatar De Marcos, també amb un llançament de fora de l'àrea.

Per la seva banda, l'Eibar se situa setè i s'acosta al sisè, el Vila-real, després de derrotar-lo per 1-0 amb un gol de Kike García.