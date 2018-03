El Volei 6 surt del descens amb el segon triomf seguit

El primer equip del Volei 6 Manresa ha sortit per primer cop del descens al grup B de Primera estatal. Això, després de sorprendre la setmana passada a domicili l'AE Sàndor per 0 a 3 i guanyar 3 a 0 el CV Barberà, que passa a ser el cuer. Després d'una primera volta molt complicada per als d'Andreu Téllez, el partit amb el CV Barberà era l'oportunitat de capgirar la situació i ho van aconseguir.

En la secció femenina, el sènior va sumar la quarta victòria consecutiva a Viladecans per 1-3 i es posiciona líder a Segona Catalana. Victòria també del sènior masculí B per 2-3 a Mataró i derrota del sènior masculí C a Vilafranca (3-1).