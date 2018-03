L'epicentre del 4x4 tornarà a ser Les Comes

La trobada activa de vehicles 4x4 de Les Comes, la més nombrosa i prestigiosa de l´àrea mediterrània, retornarà a la finca surienca el proper cap de setmana.

Els dies 9, 10 i 11 de març les 530 hectàrees de l´heretat seran, un any més, l´epicentre europeu dels aficionats al motor i, en especial, dels vehicles amb tracció a les quatre rodes, en un entorn natural de gran bellesa paisatgística on la simbiosi entre aventura i espectacle, sens dubte, seduirà els milers de participants i espectadors que s´hi aplegaran.

La setena edició del Les Comes 4x4 Festival presenta dues grans novetats. La primera és l´ampliació a tres dies de la trobada, per cobrir una demanda en constant creixement. La segona, una nova exhibició. Això sí, la preocupació de l´organització per refermar els estàndards de qualitat que han donat renom a la cita propicia que es mantingui la limitació d´accés a 900 vehicles per jornada.

Des de les 9 del matí de divendres que ve, els aficionats que assisteixin a l´esdeveniment amb un tot terreny o SUV disposaran de 70 km de pistes senyalitzades i diferenciades per colors, segons la seva dificultat, que podran recórrer lliurement amb l´ajut d´un mapa dels circuits lliurat per l´organització. L´ampliació a tres dies permetrà oferir el gaudi de l´experiència Les Comes a més participants i garantirà que es distribueixin millor.



L´atractiu de les exhibicions



Les Comes 4x4 Festival és l´únic esdeveniment mundial que compatibilitza una trobada de tot ter-renys amb una exhibició de vehicles provinents del Ral·li Dakar, així com amb d´altres espectacles de 4x4 extrem. Pel seu caràcter innovador, destaca l´Ultra4 Iberia Challenge, una espectacular i inèdita demostració de vehicles extrems en què els participants es delectaran amb les increïbles capacitats dels prototips 4x4 totalment modificats per superar enormes obstacles a gran velocitat.

Un dels principals atractius del festival, la Zona Dakar BF Goodrich, permetrà als assistents veure en acció alguns dels millors vehicles que han participat a la dar-rera edició del ral·li en un circuit de velocitat on protagonitzaran salts, derrapatges i controls impossibles. A més, dissabte a la tarda es farà una conferència amb pilots del Dakar de diferents edicions, que signaran pòsters a tothom qui ho desitgi.

A hores d´ara, ja s´ha confirmat l´assistència a l´exhibició de Gerard de Rooy, amb el camió Iveco, de Jordi Juvanteny, amb l´espectacular 6x6, així com d´Isidre Esteve, Cristina Gutiérrez, Xavier Foj, Pep Sabater, Òscar Fuentes, José Luis Peña i Josep Nicolás. A la conferència se´ls afegiran Lucas Cruz, copilot de Carlos Sáinz, guanyador de l´edició d´enguany del ral·li en cotxes, així com el mític Nani Roma.

Dissabte i diumenge a primera hora de la tarda, el protagonisme recaurà en un altre clàssic: el Supertrack Pirelli, una prova cronometrada de caràcter amateur en què els pilots posaran al límit els seus vehicles superant obstacles de tota mena.

La trobada es complementa amb una acurada oferta d´activitats lúdiques i esportives per a tots els públics, com circuits d´aventura per a grans i petits, l´exposició de vehicles clàssics, cursos, concerts i una àmplia fira comercial on es poden trobar desenes d´empreses que ofereixen grans descomptes en productes de l´àmbit del motor, els viatges i l´aventura.

A més, aquest any, la fira es complementarà amb una zona de vehicles Demo on els visitants podran provar les últimes novetats de marques com Nissan, Mercedes, Land Rover i SsangYong.

Les places per a participants amb vehicle del dissabte i el diumenge ja estan exhaurides, però encara n´hi ha de disponibles menys de cent per al divendres. El nombre de visitants sense vehicle 4x4 no està limitat i es podran inscriure a les taquilles de Les Comes.