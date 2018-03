El Manresa FS fitxa dos nous reforços, Fouad i Santa

Partit atractiu el que es preveu demà a la tarda al Pujolet (18.15 h) on el Manresa FS, líder de la Segona B, rebrà un altre històric del futbol sala català com és el CN Sabadell. Els sabadellencs han militat fins i tot a Divisió de Plata en diverses ocasions. Ara, dirigit per Diego Blanco i amb el fitxatge estel·lar de Dani Salgado, el CN Sabadell es troba en setena posició amb 32 punts, lluny, però de la puntuació dels capdavanters fins el punt que el sisè a la taula classificatòria, l´Escola Pia, té deu punts més.

Tot i que va tenir una arrancada molt bona, el CN Sabadell ha fet uns resultats decebedors en les darreres jornades caient a casa amb el Canet i La Unión i apallissat a la pista del Barceloneta. Fora de casa, dels onze partits que ha jugat, n´ha guanyat sis, n´ha empatat un i n´ha perdut quatre. Té 118 gols a favor, però 125 en contra. A la primera volta, els manresans es van imposar per 3 a 9 en un duel més ajustat del que pot indicar el marcador final.

Fouad i Santa, novetats

El Manresa FS podrà comptar, en aquest partit, amb una nova incorporació, la de Xavier Santaella ´Santa´, tanca de l´Esparreguera; en canvi, un altre incorporació, la de Fouad El Amanir, ala-pivot que prové del Sant Esteve Sesrovires, encara no podrà debutar perquè acumula una sanció federativa amb el seu anterior club. Aquests dos fitxatges són per compensar les baixes de Gordillo Bisontes Castelló) i Said Navàs). Per la seva part, tot sembla indicar que Carles Corvo no haurà de passar de moment pel quiròfan per solucionar lels seus problemes al menisc i podrà acabar la present temporada.