«Amb bon bàsquet i collons hem sumat un altre triomf»

E l tècnic de l'ICL va tornar a mostrar-se molt sincer en l'anàlisi del triomf d'anit a Osca. Si contra el Palma va admetre que l'equip havia fet un mal inici per culpa del rival, ahir només en van culpar el seu equip. Aleix Duran va exigir «ser autocrítics» després d'un nou triomf sumat amb molt d'esforç i amb remuntada per culpa d'una arrencada molt pobra de l'ICL Manresa.

«Un cop més, hem començat malament. Avui, molt malament a l'hora de fer coses bàsiques. Si contra el Palma ens va sorprendre el que van fer i hi veia una justificació, avui no la veig. Ens hem trobat el que sabíem que tindríem davant: un equip que lluita a mort, que fica més i que, a més, ha estat encertat des de la línia de tres», va admetre Duran.

«Estic preocupat per aquest tema perquè alguna cosa no transmeto a l'equip en les preparacions. Hem de posar-hi remei», va afegir sobre la seva anàlisi del mal inici de l'equip. «Però tenim un equip compromès, que no es posa nerviós. Hem arribat al descans amb un resultat una mica injust, perquè l'Osca mereixia guanyar per més. Nosaltres, tot i fer-ho malament, érem dins del partit».

Al final, l'ICL es va tornar a salvar perquè a la segona meitat es van veure pinzellades de la seva millor versió. I això, a la LEB Or, és molt. «A la represa hem estat el Manresa que volem ser. Hem aturat la sagnia d'esmaixades que rebíem i en atac ens passàvem bé la pilota. Amb bon bàsquet i amb collons, l'equip ha sumat la sisena victòria seguida. Construir des de la victòria és més important, però avui cal ser autocrítics», exigia el tècnic.

Duran destaca, però, que els mals inicis consecutius de l'equip tenen diferents factors. I es va mostrar satisfet per haver pujat fins a la segona posició amb la derrota del Prat a la pista de l'Ourense: «Una cosa no té res a veure amb l'altra. Al final, el resultat de l'Ourense-Prat no depenia de nosaltres. Sí que depèn de nosaltres començar bé els partits. L'equip necessita començar bé els partits, amb més agressivitat».

També va posar l'accent en la tranquil·litat mostrada per rematar el partit: «Això dels finals ens fa millor equip». Però Duran va centrar-se en els inicis: «Cadascú ha d'aportar alguna cosa més, i jo, com a responsable, també. Ara podria dir coses que sonarien a excusa. Ho hem d'analitzar bé».

Un dels factors pot ser la fatiga mental: «Fa mesos que treballem, no hem tingut aturada de Copa i acumulem vint-i-cinc partits. Si juguem els play-off sencers, ens en quedarien vint-i-cinc més. Pensar que queda molt ens pot passar factura. Però no és excusa. Hem de donar el màxim a les primeres parts, com ho fem a les segones».