Un Cadí tocat es juga el futur a la pista del cuer de la lliga, l'Estudiantes

Un Cadí la Seu doblement tocat, psicològicament per la derrota inesperada de diumenge passat a casa contra el Bembibre en un matx que el conjunt urgellenc tenia controlat, i físicament perquè dues de les seves jugadores que solen compondre el cinc inicial –la base Yurena Díaz i l'ala-pivot Shereesha Reese arrosseguen molèsties– se la juga aquesta tarda contra el cuer Movistar Estudiantes (18.30 hores).

Malgrat que les madrilenyes no han guanyat ni un sol partit, estan a punt de fer-ho cada jornada. Per tant, Bernat Canut espera un enfrontament complicat. Una derrota suposaria pràcticament l'expulsió de la lluita per entrar al play-off pel títol.



Lliçó de maduresa

«Haurem de fer bé la feina i a consciència per guanyar», explica el tècnic del Cadí. Canut reconeix que la derrota contra el Bembibre «ens va fer mal, sobretot per com va arribar», però espera que tot el conjunt hagi après de la mala experiència. «Ens ha de fer madurar a tots i a totes per a aquest any i per als pròxims. Els trens passen una vegada», explica amb relació al fet que vèncer hauria suposat un pas molt important per assegurar-se un lloc entre els sis primers.

En canvi, perdre a Madrid pot suposar gairebé un comiat anticipat. A la Seu no hi volen pensar. Però són conscients de la dificultat que suposa, malgrat el que indica la classificació. De fet, en el partit de la primera volta (83-74) ja van tenir feina per desfer-se de les Selby, Menéndez, Bogicevic, Soler, Quirante i companyia. I sense una Paula Ginzo que aquesta tarda sí que hauria de jugar. «L'Estudiantes fa molts partits que diem que en guanyarà algun. La veritat és que els competeix tots. Els ha faltat la sort de les dinàmiques per guanyar-ne uns quants», diu Canut, que sentencia: «Aquest partit marcarà molt el mes de març de l'equip».