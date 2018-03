arxiu particular

Debut d'Álex López en el kick-boxing professional arxiu particular

Álex López, del Club Pugnotor Castellet, ha debutat en una competició professional de kick-boxing en una gala de la prestigiosa promotora Armados y Peligrosos a Montgat. El púgil santvicentí es va enfrontar a Xavier Flotats, un experimentat lluitador, que tornava a la competició de kick-boxing després d'una llarga etapa per la boxa. Tot i la derrota per punts, Álex López va fer un gran paper com a debutant, amb un quart assalt fantàstic.