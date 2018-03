El Girona té un duel clau per anar a Europa i el Madrid rep el Getafe

El Girona disputa aquest migdia un partit determinant per saber si podrà lluitar per ser a Europa la temporada que ve. Els homes de Pablo Machín visiten l'Estadi de la Ceràmica i jugaran contra un Vila-real que és sisè, però només quatre punts per sobre dels blanc-i-vermells. Un cop assegurada de manera virtual la salvació, l'entrenador sorià va treure's ahir les caretes i va admetre que «seria poc ambiciós tenir com a objectiu la permanència» a Primera.

Machín va explicar que «la classificació diu que el Vila-real és un rival directe. El nostre plantejament és el d'oblidar-nos ara de la permanència, tot i que encara no l'hem aconseguida. Seria hipòcrita de la meva part pensar en aquest únic objectiu».

De cara al duel d'avui, «ens volem treure l'espina davant d'un dels equips que ens ha guanyat». El resultat a Montilivi va ser l'1-2, abans que els gironins iniciessin la seva gran ratxa. Per a Machín, «si aquest equip ha arribat fins aquí és perquè és ambiciós». De la mateixa manera, «és un al·licient torna a guanyar a fora, ja que fa setmanes que no ho fem». El Girona té el dubte d'Aday, que ja no va poder actuar dimarts davant del Celta per la lesió muscular del Camp Nou.

De la resta de partits d'avui destaca el del Reial Madrid, que rep el Getafe, un altre dels rivals directes del Girona, amb la ment més posada en el duel de Champions de dimarts contra el París Saint-Germain. Els blancs recuperen Marcelo però encara no disposen de Kroos, ni de Modric. En els altres partits, Sevilla i Athletic lluitaran per places europees i Depor i Màlaga, els dos cuers, se la juguen rebent l'Eibar i visitant el Leganés, respectivament.